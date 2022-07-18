Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı Bayburt'ta 26'ncısı düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı. Bayburt'ta 26'ncısı düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar, Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyünde bulunan türbesini ziyaret etti. Temsili Dede Korkut tarafından dua edilen ziyarette, Dede Korkut'un kabrine protokol üyeleri tarafından çelenk bırakıldı. Ardından Masat Yaylası'nda devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şölen kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir hafta süreceğini söyledi. Pekmezci, şölenin dolu dolu geçeceğini vurgulayarak, vatandaşları düzenlenecek programlara davet etti. Etkinlik, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve yöresel sanatçıların verdiği konserle devam etti. AA / Beşir Kelleci - Güncel Hükmü Pekmezci Milletvekili Dede Korkut Bayburt Güncel Haberler

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