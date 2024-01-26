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Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yücedağ, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek tercihini yaptı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yücedağ, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023'te yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" adlı fotoğrafını oylayan Yücedağ, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Veda" karesini tercih etti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece" fotoğrafını seçen Yücedağ, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

AA çalışanlarını tebrik eden Yücedağ, "Bu uygulamalar duyarlılığı artıran, geniş kitlelere belki yıl içerisinde o yılın hengamıyla unuttuğumuz bir sürü olayı tekrar hatırlamamıza vesile olan güzel bir süreç." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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