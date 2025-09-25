Haberler

Bayaz Saray'daki Erdoğan-Trump Görüşmesi Sona Erdi

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi  sona erdi. Görüşme 2 saatten fazla sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl aradan sonra  bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oval Ofis'te basına kapalı yaklaşık 2 saat 20 dakika süren Erdoğan-Trump zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Trump, o sırada soru soran gazetecilere "Harika bir görüşmeydi" diye seslendi. Görüşmeye ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
