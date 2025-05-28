Bayat'ta 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Başlatıldı

Bayat'ta 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Bayat ilçesinde, temel eğitim çağındaki öğrencilere sağlık okuryazarlığı kazandırmayı amaçlayan program, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçti. Etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam için önemli bilgiler verildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde temel eğitim çağındaki öğrencilere sağlık okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda etkinlik yapıldı.

Bayat Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce de etkinlik kapsamında okulu ziyaret ederek, öğrencilere sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
Olaylı derbide yeni gelişme! Fenerbahçeli futbolcular adliyede

Fenerbahçeli futbolcular adliyede
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Diddy'nin eski asistanı, mahkemede cinayet planına itiraf etti

Ünlü rapçinin asistanı cinayet planını itiraf etti
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.