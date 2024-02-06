Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat edenler için Çorum'da dua edildi

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği deprem felaketinde vefat eden vatandaşların ruhu için Çorum'un Bayat ilçesinde dua edildi.

Deprem felaketinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Bayat Müftülüğünce camilerde anma etkinliği düzenlendi.

Sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Şehit Ömer Halisdemir Camisi'nde de bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazını kıldıktan sonra bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için dua etti.

Namazın ardından hayatını kaybedenler için ayrıca mevlit okutuldu.

Namazın ardından cemaate çorba ikram edildi.