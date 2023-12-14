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Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin halter başarısı

14 Aralık 2023 13:38 Güncelleme: 13:39 Abone Ol

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri, Çorum Liseler Arası Halter Şampiyonası'nda iki birincilik, bir ikincilik elde etti.