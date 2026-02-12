Haberler

8 bıçak darbesiyle öldürülen Batuhan'ın annesi mezarı başında adalet istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un davasının ikinci duruşması, 5 Mart'ta yapılacak.

DURUŞMA, BATUHAN'IN DOĞUM GÜNÜ OLAN 5 MART'A ERTELENDİ

Adana'da kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un (20) davasının bugün görülen ikinci duruşmasında, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, Batuhan Kolsuz'un doğum günü olan 5 Mart'a ertelendi.

Gülşah ATICI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Görevliler gözlerine inanamadı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı

Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, 300 bin lirayı aştı
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi

Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü

Oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü