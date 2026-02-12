8 bıçak darbesiyle öldürülen Batuhan'ın annesi mezarı başında adalet istedi
Adana'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un davasının ikinci duruşması, 5 Mart'ta yapılacak.
DURUŞMA, BATUHAN'IN DOĞUM GÜNÜ OLAN 5 MART'A ERTELENDİ
Adana'da kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Batuhan Kolsuz'un (20) davasının bugün görülen ikinci duruşmasında, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, Batuhan Kolsuz'un doğum günü olan 5 Mart'a ertelendi.
Gülşah ATICI/ADANA,
