Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
 - Güncelleme:
Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs, koşarken ayağı kayınca düşen Batuhan Kayıkçı'nın (12) üzerinden geçti.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs, koşarken ayağı kayınca düşen Batuhan Kayıkçı'nın (12) üzerinden geçti. Çocuk, ağır yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 1328'inci Sokak'ta meydana geldi. Batuhan Kayıkçı, koşarken, ara yoldan sokağa çıkan İ.T.'nin kullandığı 34 DH 2298 plakalı minibüsü görünce durmak istedi. Ayağı kayan çocuk düşünce sürücü de minibüsle üzerinden geçerken fark edip, durdu. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsün altından ağır yaralı çıkarılan Batuhan Kayıkçı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İ.T. ise gözaltına alındı. Kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title