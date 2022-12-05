Batuhan'ı öldürüp 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi alan sanık, istinafta yargılanacak

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Batuhan Dinçer'i (18) tabancayla öldüren, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 11 yıl 4 ay hapse çarptırılan Kadir Tokyürek (25) için aile avukatlarının istinaf başvurusu kabul edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın kanunlara ve hakkaniyete uygun verilip verilmediğinin ancak yeniden yargılamayla anlaşılabileceğine kanaat getirerek sanığı yargılamaya karar verdi.

Olay, 18 Ekim 2020'de Kemalpaşa'da meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Kadir Tokyürek ve Batuhan Dinçer karşılaştı. İkili arasındaki tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Tokyürek, iddiaya göre, kalabalığın dağılması için belinden çıkardığı tabancayla için rastgele ateş açarak kaçtı. Merminin isabet ettiği Dinçer, kanlar içinde yerde kalırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda M.Y. ve M.Ç. de hafif yaralandı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsiden sonra Batuhan Dinçer'in cenazesi, toprağa verildi. Kadir Tokyürek ise teslim oldu ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'kasten öldürme', 'basit yaralama' ve 'basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.