Batuhan'a öğretmenlerinden hayat kurtaran müdahale - Haberler

GAZİANTEP'te, nefes borusuna yiyecek takılan 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar, nöbetçi öğretmenler tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Ticaret Borsası Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Batuhan Kaçar'ın nefes borusuna, öğle arasında yiyecek takıldı. Nefessiz kalınca öğretmenler odasına doğru koşan çocuğa, nöbetçi öğretmenlerden Sena Sevgi Koyuncu ve Yasin Demirel müdahale etti. İlk müdahale, Koyuncu tarafından yapılırken, Demirel de Heimlich manevrası ile küçük çocuğu kurtardı. Bu anlar ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel