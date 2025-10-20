Battalgazi'de Liseler Arası Nostalji Ses Yarışması Düzenlenecek

Battalgazi Belediyesi tarafından liseler arası ses yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kentteki liselerde eğitim gören öğrenciler için "Liseler Arası 80'ler 90'lar Nostalji Ses Yarışması 2025" düzenleyecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, okul onayı ve veli izni alındıktan sonra Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Öğrenciler, belirlenen jüri tarafından ön eleme yapıldıktan sonra Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda şarkıları seslendirecek.

Yarışmaya katılan öğrencilere, çeşitli hediyeler verilecek.

Başvurular, 7 Kasım'da sona erecek.