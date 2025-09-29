Haberler

Battalgazi Belediyesi'nden Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Battalgazi Belediyesi'nden Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediyesi, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla 'sıfır atık' eğitimleri düzenliyor. Gazi İlköğretim Okulu'nda yapılan sunumda, geri dönüşüm ve sıfır atık kullanımı hakkında bilgi verildi.

Battalgazi Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin çevre duyarlılığının daha da artması için "sıfır atık" eğitimleri düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere geri dönüşüm ve çevre bilinci aşılamak için eğimler düzenleyen ekipler, Gazi İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere ilk önce "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" başlığıyla sunum gerçekleştiren ekipler, sıfır atık kullanımı hakkında bilgi verdi.

Eğitimler okul sezonu boyunca farklı okullarda devam edecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.