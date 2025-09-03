Battalgazi Belediyesi'nden Fotoğraf Yarışması

Battalgazi Belediyesi tarafından "Bir Kent, Bir Tarih, Bir Kadraj" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini konu alan yarışmaya 18 yaş üstü herkes başvurabilecek.

Yarışmaya katılacak adayların ilçe sınırları içinde çektikleri fotoğraflar dikkate alınacak.

Yarışmaya başvurular 20 Kasım'da sona erecek.