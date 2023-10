Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı ile 300 Bin Aileye Yardımlar Ulaştırıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Hayır Çarşısı aracılığıyla 300 binin üzerinde aileye yardımlar ulaştırıldı.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, 2019 yılından bu yana 300 binin üzerinde ailenin yüzünü güldürmeyi başardı. Maddi durumu olmayan ailelere gıda, temizlik malzemeleri, kıyafet gibi yardımların yapıldığı Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı, 24 Ocak depremi, pandemi süreci ve 6 Şubat'taki asrın felaketi sonrasında ilçe halkını yalnız bırakmadı. Gıda, temizlik ürünleri ve kıyafet yardımında bulunan Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısında, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in göreve gelmesiyle yardımlar arttırıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla deprem sürecinde başlatılan yardım kampanyalarıyla yüz binlerce yardım ulaştırıldı. Hayır Çarşısı Sorumlusu Erdoğan Yiğit, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatları doğrultusunda yardım kampanyalarının devam edeceğini ifade ederek, "Hayırseverlerle hayır bekleyenler arasında bir köprü oluşturduk. Hayır Çarşımızın görevi hayırseverlere yardım etmektir. İhtiyaç sahipleri bize başvuru yapıyorlar. Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımız Hayır Çarşısında talepte bulunuyorlar, form dolduruyorlar. O formaları biz kendi sistemimizde araştırıyoruz, sosyal durumlarına bakıyoruz. Ona göre belediye başkanımızın yetkilendirdiği komisyon kurulu onaylıyor ondan sonra vatandaşlarımız telefonla arayarak çağırıyoruz kendilerine giyim ve gıda olarak yardım yapıyoruz. Yardımlarımız her zaman devam ediyor. 3 ayda bir etaplar halinde çağırıyoruz bir vatandaş aldığında 3 ay sonra tekrar gıda kolisini alabiliyor. Battalgazi Belediye Başkanımız bizlere her zaman destek oluyor. Bu destekler sayesinde bizler yardımlarımızı her geçen gün arttırıyoruz" diye konuştu. - MALATYA