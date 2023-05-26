Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremzede aileyi ziyaret etti

Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder ve eşi Yıldız Güder, Kahramanmaraş merkezli depremde evleri ağır hasar görmesi nedeniyle Teknokent konteyner alanında kalan ve bebek sevinci yaşayan Rabia-Tanju Çelen çiftini ziyaret etti.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin in anından itibaren depremzede vatandaşların yanında olan ve yanında olmayı sürdüren Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder, bu kez de bebek mutluluğu yaşayan Rabia-Tanju Çelen çiftini ziyaret etti. 'Gözlerini Umuda Açan Bebekler' projesi çerçevesinde eşi Yıldız Güder ile birlikte evleri ağır hasar gören ve Teknokent konteyner alanında kalan Çelen çiftini ziyaret eden Başkan Güder, hem aileye 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu hem de bebek sevinçlerine ortak oldu. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Nefes Yüsra bebeğin tüm ihtiyacını karşılamayı da ihmal etmeyen Başkan Güder, Çelen ailesine 'İsmi ile yaşasın' dileğinde bulundu.

Çelen ailesinden başkan Güder'e teşekkür

Başkan Güder ve eşi Yıldız Güder'in gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaretinden dolayı mutluluklarını dile getiren anne Rabia Çelen, "Bugün Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendi ve sevgili eşi Yıldız Güder hanımefendi bizleri ziyaret ettiler. Bizim için çok anlamlı ve değerli bir ziyaret oldu. Çok duygulandık, hatırlanmak gerçekten güzel. Bizler depremden çok etkilendik. Bebeğimizi Kurban Bayramı'nda bekliyorduk ama erken dünyaya geldi. Bizim için moral oldu. Ziyaretlerinden dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum" derken, baba Tanju Çelen ise "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve kıymetli eşi Yıldız hanıma yapmış oldukları nezaket ziyaretinden ve depremin ilk anından itibaren bizlerin yanında olmasından dolayı canıgönülden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bebeğimiz dünyaya geldi ve başkanımız ile mutluluğumuzu paylaştık. Bizleri unutmadılar, Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Ailemizin mutluğuna ortak olduk"

Çelen ailesiyle uzun uzun sohbet ederek Nefes bebeği doyasıya seven Başkan Güder, "Konteyner kentimizde bebek sevinci yaşayan Çelen ailemizi ziyaret ediyoruz. Bebekler dünyaya gözlerini ilk açtığı andan itibaren tüm yaşamımızı değiştirir ve tarifi imkansız bir sevinçle içimizi doldurur. Aileler bu mutluluğu tüm sevdikleriyle paylaşmak ister. Bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak Çelen ailesinin bu mutluluğunu paylaşmak istedik. Anne ve babamıza geçmiş ve gözleri aydın olsun diyoruz. Deprem nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde gözleri dünyaya yeni açan bebeğimizin adını da Nefes Yüsra koymuşlar. İnşallah ailemize adı gibi nefes olur. Hepimiz depremzedeyiz. Depremin yaralarını sarma noktasında devletimizle birlikte ilk günden itibaren seferber olduk. Yaralarımızı hep birlikte saracağız, birlikte iyileşeceğiz. Bir yandan ailelerimizi konteynerlerine yerleştirirken diğer yandan da kalıcı konutlarımızın temelleri atıldı. Kısa sürede inşallah ailelerimizi konutlarına yerleştireceğiz. Bu zaman diliminde esnaflarımızda mağdur oldu ve onların mağduriyetlerini gidermek adına da konteyner ve geçici işyerlerini hayata geçirdik. Rabbim bebeklerimize aileleri ile birlikte uzun ömürler versin. Battalgazi Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu - MALATYA