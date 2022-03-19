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Batshuayi golü attı, top değişti!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Batshuayi golü attı, top değişti!

Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında yoğun kar yağışı nedeniyle topun rengi kırmızıya döndü.

Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında yoğun kar yağışı nedeniyle topun rengi kırmızıya döndü. Batshuayi golü beyaz topla atarken, golün ardından sahaya kırmızı top geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında yoğun kar yağışı zemini kapladı. Mücadele zeminin net şekilde belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, 16. dakikada Batshuayi'nin attığı golün ardından topun rengi de değişti. Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem Yasin Kol, golün ardından topun değişmesini istedi ve karşılaşmanın ilk yarısı boyunca maç kırmızı topla oynandı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Batshuayi golü attı, top değişti!

Batshuayi golü attı, top değişti!

Batshuayi golü attı, top değişti!

Batshuayi golü attı, top değişti!

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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