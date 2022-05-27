Batmanlı öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler

Batman'da öğrenciler, Diyarbakır'da önümüzdeki ay düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası için hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında yapılan protokol kapsamında Batman'da ilkokullar arasında Q-Bitz, Mangala, Pentago, Equilibrio ve Küre ile ortaokullar arasında Kulami, Pentago, Mangala, Küre ve Reversi kategorilerinde il finalleri gerçekleştirildi.

Finallerde, 10 kategoride birinci olan 10 öğrenci, 10-12 Haziran'da Diyarbakır yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Şampiyona için rehber öğretmenler eşliğinde yoğun bir çalışma süreci geçiren Batman ekibi, idmanları artırdı.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Batman İl Temsilcisi Hayrettin Tutuş, akıl ve zeka oyunları kapsamında okul, ilçe ve il finallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Batman ekibinin şampiyonaya çok ciddi bir şekilde hazırlandığını anlatan Tutuş, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız iki yıldır Türkiye Şampiyonasına katılıyor. Henüz bir birincilik elde edemedik. Hedefimiz bu sene Batman'a birden çok kategoride birincilikle dönmek. İnşallah oyuncularımızı biz bu yönde hazırlıyoruz. Umarım birincilik elde edeceklerdir."

Tüm çocukların bu yarışmalara katılımını önemsediklerini ifade eden Tutuş, bu alana hem öğrenci hem de velilerin ilgisinin arttığını belirtti.

Kulami oyununda il birincisi 7. sınıf öğrencisi Muhammed Berat Nayman da, "Hedefim şampiyonada altın madalya kazanmak." dedi.

Pentago oyununda il birincisi 7. sınıf öğrencisi Deniz Şimşek ise iki yıl önce akıl ve zeka oyunları oynamaya başladığını aktararak, "Hedefim Türkiye şampiyonasında birinci olup altın madalyayı Batman'a getirmek." diye konuştu.