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Batmanlı kuaför hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

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Batmanlı kuaför hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor

Batman'ın Sason ilçesinde kuaför Sabahattin Atalay, 10 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Batman'ın Sason ilçesinde kuaför Sabahattin Atalay, 10 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Sason ilçesinde 22 yıldır kuaförlük yapan Atalay, 10 yıl önce bir köy ziyaretinde ihtiyaç sahibi çocukları görmesi üzerine çevresinde topladığı yardımlarla 30 çocuğa bot ve mont yardımında bulundu.

O günden sonra hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Atalay, yardımları köy ve mezralarda ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Atalay, AA muhabirine, 10 yıldır gönüllü olarak yardım faaliyetleri sürdürdüğünü söyledi.

Köyleri gezdikçe yeni yardım kampanyaları başlattığını ifade eden Atalay, "İlk önce çevremden topladığım yardımları dağıttım. Gelen yardımları 10 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Bir aileye gidip, bir çocuğun ihtiyacını karşıladığımda çok mutlu oluyorum. Onun gözlerindeki o parıltıyı, o sevinci görünce anlatılmaz bir mutluluk yaşıyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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