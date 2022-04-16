Batmanlı dokuma ustası mesleğini yarım asırdır sürdürüyor

BATMAN (AA) - Batman'da yaşayan 62 yaşındaki Osman Kandemir, yarım asırdan fazladır kilim, yolluk ve seccade dokuyarak ipliğe şekil veriyor.

Batman'da Hürriyet Mahallesinde oturan Osman Kandemir, 10 yaşında dayısından öğrendiği dokuma sanatını yarım asırdır sürdürüyor.

Eskisi kadar rağbet görmemesine rağmen gelişen teknolojiye direnen ve dokuma tezgahında kilim, yolluk ve seccade yapan Kandemir, ileri yaşına rağmen mesleğini severek yapıyor.

Kandemir, AA muhabirine, 10 yaşındayken dayısının dokuma dükkanında ip sararak mesleğe başladığını söyledi.

Birkaç yılda mesleğin inceliklerini öğrendiğini anlatan Kandemir, daha önce sadece kilim, sonra yolluk ve seccade de dokuyarak mesleği sürdürdüğünü belirtti.

Kendi iş yerini askerden döndükten sonra 1985'te açtığını aktaran Kandemir, yarım asırdan fazladır dokumacılık ile geçimini sağladığını dile getirdi.

Geçmişte insanların kilime rağbet ettiğini ancak teknolojinin gelişmesiyle halı kullanımının yaygınlaştığını bildiren Kandemir, "Daha sonra kilim dışında seccadeler ve yolluklar yapılmaya başlandı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dokuma ürünleri de rağbet görmez oldu." dedi.

Dokumacılığın emek isteyen, meşakkatli bir iş olduğunu kaydeden Kandemir, el emeği yoğun olduğu için herkesin bu işi yapamayacağını, fedakarlık isteyen bir iş olduğunu anlattı.

Artık sadece sipariş ile yolluk ve seccade dokuduğunu belirten Kandemir, "Müşterilerimiz genellikle sipariş veriyor. Kendi iplerini getiriyorlar. Batman dışından da siparişler alıyorum. Seccadeleri 50 liraya yollukları ise kilosunu 50 liraya dokuyorum." ifadelerini kullandı.

Dokuma ustalarının artık kalmadığını dile getiren Kandemir, "Bu işi yapan eski ustalarımızdan neredeyse kimse kalmadı. Son nesil olarak bizler kaldık. Bu gidişle biz de bu işi fazla sürdüremeyeceğiz. Çünkü gelişen teknoloji ile yarışamıyor." diye konuştu.

Kandemir, dokumacılığın yanında tekstil ürünleri de sattığını, son yıllarda gelen siparişlere göre dokuma tezgahının başına geçtiğini sözlerine ekledi.