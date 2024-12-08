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Batman ve Siirt'teki Suriyeliler, Baas rejiminin çökmesini kutladı

Batman ve Siirt'teki Suriyeliler, Baas rejiminin çökmesini kutladı
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Batman ve Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından Batman ve Siirt'te yaşayan Suriyeliler, toplanarak kutlama yaptı.

Batman'da Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen Suriyeliler, şarkılar söyledi, tekbir getirdi.

Sloganlar atan gruptakiler, şükür secdesi yaptı.

Bazı Suriyelilerin de Esed rejiminin çökmesini baklava dağıtarak kutladığı görüldü.

Siirt

Siirt'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, Baas rejiminin çökmesini havai fişek eşliğinde davul çalarak kutladı.

Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, sık sık tekbir getirdi.

Kutlamalara katılan Suriyeli Muhammed Tarık, AA muhabirine, yaklaşık 14 yıldır Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Şartların oluşması durumunda ülkesine dönmeyi düşündüğünü ifade eden Tarık, "Çok mutlu ve huzurluyum. En kısa zamanda ülkeme döneceğim. Bizi kabul ettiği için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Üniversite öğrencisi Muhammed El Basis de eğitimini tamamladığında ülkesine döneceğini belirtti.

Suriyeli bir genç kız ise 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını dile getirerek, "Esed bitti, savaş bitti, çok mutlu oldum. İnşallah Suriye'ye gideceğim." ifadesini kullandı.

Kutlamalar sırasında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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