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Batman ve Siirt'te boğulma vakalarına karşı tedbirler artırıldı

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Batman ve Siirt'te, sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için kurumlar işbirliği yaparak tedbirlerini artırdı. Batman'da 2023 yılından bu yana 12 kişinin boğulduğu belirtilirken, 27 çalışma grubu oluşturuldu. Siirt'te ise riskli bölgelerde suya girilmesi yasaklandı ve denetimler artırıldı. İl genelinde çocuklara yüzme eğitimi veriliyor ve vatandaşlar uyarılıyor.

İBRAHİM TOPRAK/FECRİ BARLIK - Bunaltıcı sıcakların yaşandığı yaz aylarında sulama kanalları, nehirler ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için Batman ve Siirt'te kurumların işbirliğiyle tedbirler artırıldı.

2023 yılında 7, bu yıl ise 5 kişinin boğulduğu Batman'da Valilik öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, DSİ gibi kurum ve kuruluşlardan oluşan merkezde 22, ilçelerde ise 5 olmak üzere toplam 27 çalışma grubu oluşturuldu.

Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, Batman'ın üç tarafında su bulunan alanların olduğunu, kent merkezinde ise iki sulama kanalının bulunduğunu söyledi.

Yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların bu alanlarda serinlemek istediğini, buna bağlı olarak boğulma vakalarının yaşandığını ifade eden Göktaş, kentte 2023 yılından bu yana 12 kişinin boğulduğunu belirtti.

Boğulmalara karşı etkin ve topyekün bir mücadele yürüttüklerine işaret eden Göktaş, "2023 yılındaki boğulma vakalarını ayrıntılı olarak tetkik ettiğimizde boğulan vatandaşlarımızın yaş ortalamasının 13 olduğunu, bu çocukların anne ve babalarıyla birlikteyken hayatlarını kaybettiğini belirledik. Bu kapsamda daha sistematik, etkin ve geniş katılımlı bir çalışma grubuna ihtiyacımız olduğu sonucuna vardık." dedi.

Göktaş, boğulmaların önüne geçilmesi amacıyla 27 çalışma grubu oluşturduklarını dile getirerek, bu çalışma gruplarının mobil olarak sahada görev yaptığını aktardı.

"Hedefimiz boğulma vakalarıyla alakalı etkin mücadeleyi yılın tamamına yaymak ve toplumun tüm kesimlerini bu mücadeleye ortak etmek." diyen Göktaş, boğulmaların sık görüldüğü alanları içeren risk haritası hazırlayıp, kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hem vatandaşlara hem de kolluk personeline ilk yardım eğitimleri verildiğini anlatan Göktaş, çocukların ve gençlerin sıcak yaz günlerinde güvenli serinlemesi ve yüzme öğrenmesi için de kurslar düzenlendiğini ifade etti.

Göktaş, şunları söyledi:

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 2023 yılında 17 bin öğrencimize yüzme eğitimi verilmiştir. Yine bu yılın 7 ayında 9 bin 400 öğrencimize bu eğitimler verildi. Yıl sonuna kadar hedefimiz 25 bin öğrencimize yüzme eğitimi vermek. Yaz Kur'an kurslarında da yaklaşık 20 bin öğrencimize boğulmalara karşı bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Okullarımız kapsamında da 2024 yılının ilk 7 ayında 9 bin 400 öğretmenimizle yüz yüze görüştük, 25 bini yüz yüze olmak üzere toplam 80 bin velimizle bu konuyu paylaşarak, hassasiyetlerimiz ve destek taleplerimiz iletildi."

Öte yandan İl ve İlçe Emniyet müdürlüklerince de çarşı ve semt pazarları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

Siirt'te riskli bölgelerde suya girilmesi yasaklandı, denetimler artırıldı

Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya öncülüğünde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı başta olmak üzere Zarova, Kezer ve Başur çayları ile sulama kanalı ve diğer baraj göllerinde boğulma olaylarına karşı geniş kapsamlı çalışma yürütülüyor.

27 Mayıs'ta alınan "Baraj, Gölet, Regülatör, Kanal ve Akarsularda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Hakkında Karar" doğrultusunda özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, Botan Nehri ve diğer akarsular, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girme yasağı uygulanıyor.

Karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve yerel yönetimler tarafından kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılıyor.

DSİ tarafından riskli bölgelere uyarı levhaları yerleştirilirken, AFAD Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de su çevresinde bulunan vatandaşları tehlikelere karşı uyarıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce il genelinde 2'si yarı olimpik toplam 6 havuzda, 6'sı kadın toplam 14 antrenör ve 8 cankurtaran gözetiminde çocuklara yüzme öğretiliyor.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, mayıs ayında alınan karar doğrulusunda kentte ilgili kurumlarca boğulma vakalarının önlenmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Alınan tedbirler sayesinde boğulma vakalarında düşüş yaşandığını, bunun sevindirici olduğunu belirten Akkoyun, AFAD olarak jandarma ve ilgili kurumlarla akarsu, göl, gölet ve benzeri yerlerde vatandaşlara boğulmalara karşı uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Sezon sonuna kadar bu çalışmaların devam edeceğini anlatan Akkoyun, vatandaşların da uyarıları dikkate alarak kendilerine yardımcı olduğunu aktardı.

"Yüzme biliyorum, iyi yüzücüyüm dememek, tedbirli olmak lazım. Bilmediğimiz sulara girmememiz gerekir." ifadelerini kullanan Akkoyun, bu durumu herkese anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

"Su hayattır, can almasın" sloganıyla çalışma yürüttüklerine değinen Akkoyun, jandarma ekipleri ile Botan Çayı bölgesinde botlarla suya açılıp, kıyıda bulanan vatandaşlara ulaşıp uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Halil Taş da boğulmaların önüne geçilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü, yüzme bilmeyenlerin eğitim görmesi, uyarıların dikkate alınması gerektiğini anlattı.

Vatandaşların suya girdiklerinde zemini sert ve taşlık yerleri tercih etmesinin önemine işaret eden Taş, "Asla yumuşak zeminde suya girilmemeli. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmaya giden kişi de dikkatli olmalı. Eğer kazazede, kurtarmaya gelen kişiyi fark ederse onu yakalar ve ikisi de boğulur. İlk başta bir odun veya ip gibi bir malzeme uzatarak kazazedeyi kurtarabiliriz. Bunlar da yoksa kurtarmaya çalışan kişi kendine güveniyor, yüzme biliyorsa öyle bir yerden yaklaşacak ki kazazede kendisini görmeyecek. Arkadan yakalayıp kavrayacak ve o şekilde boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtaracaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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