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Batman ve Siirt'te bayram namazı kılındı

Batman ve Siirt'te bayram namazı kılındı

Güncel Haberler

Batman ve Siirt'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Batman ve Siirt'te vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Bayram nedeniyle iki kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Bazı camilerde yer bulamayan vatandaşlar avluda bayram namazı için saf tuttu.

Okunan hutbede, bayramların, sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbet, şefkat ve merhamet, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günler olduğu anlatıldı.

Vatandaşlar namaz sonrası camide bayramlaştı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Ramazan Bayramı Batman Siirt Güncel Haberler

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