BATMAN VE BİNGÖL'DE ÖĞRENCİLERDEN FİLİSTİNLİLER İÇİN SAYGI DURUŞU

BATMAN ve Bingöl'deki okullarda öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için tüm okullarda düzenlenen bayrak törenlerinde, 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleşti. Batman'da Belde Mahallesi'ndeki Batman Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Okulda düzenlenen bayrak törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederek, Sanırım en hüzünlü bayrak törenlerimizden birini yapıyoruz. Hepimizin malumu son günlerde aslında yıllardır devam eden bir zulüm var orada hepiniz biliyorsunuz. Ama son günlerde terör devleti İsrail'in Filistin'deki yaşlı, çocuk, kadın demeden yapmış olduğu katliamları biz de bugün burada bir dakikalık saygı duruşu ile protesto ediyoruz ve bu manada onlarla dayanışmamızı sergiliyoruz dedi.

Bingöl'de de Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu öğrencileri, Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.