Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Merkez Camisi'nde İncelemelerde Bulundu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Sason ilçesinde yapımı süren Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile ilçede yapımı devam eden Merkez Camisi'ni inceledi.

Nasıroğlu, cami inşaatına daha önce bağışta bulunduğunu belirterek, "Merkez Camisi'ne yine bağışta bulundum. Vatandaşlarımız temiz ve modern bir camide ibadetlerini yapacak." dedi.