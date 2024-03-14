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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Merkez Camisi'nde İncelemelerde Bulundu

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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Sason ilçesinde yapımı süren Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da cami inşaatına bağışta bulundu.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Sason ilçesinde yapımı süren Merkez Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile ilçede yapımı devam eden Merkez Camisi'ni inceledi.

Nasıroğlu, cami inşaatına daha önce bağışta bulunduğunu belirterek, "Merkez Camisi'ne yine bağışta bulundum. Vatandaşlarımız temiz ve modern bir camide ibadetlerini yapacak." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili Ekrem Canalp AK Parti Batman Cami Politika Güncel Haberler

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