Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp Vatandaşlarla Bayramlaştı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı. Atatürk Parkında düzenlenen programda vatandaşların bayramını kutlayan Vali Canalp, çocuklara bayram harçlığı verdi, dondurma ikram etti. Canalp, bayramın, huzur, mutluluk, esenlik, sağlık ve sıhhat içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.