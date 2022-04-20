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Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman Valisi Şahin, sanayi esnafıyla buluştu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sektör Buluşmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sektör Buluşmaları kapsamında esnafla bir araya geldi.

Vali Şahin, 10. Sektör Buluşmasını Emek Sanayi Sitesi esnafıyla gerçekleştirdi.

Vali Şahin, Sanayi Sitesi bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sanayi Sitesi içerisine 5 milyon liralık asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve alt yapı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Esnafın sorunlarının tek tek çözüleceğini ifade eden Şahin, kendisine iletilen konuların takipçisi olacağını kaydetti.

Programda, bazı kurum amirleri ve belediye başkan yardımcıları, Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman, Güncel, Haberler

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