Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
Batman Valisi olarak atanan Ekrem Canalp Edirne'den törenle uğurlandı

Batman Valiliğine atanan Ekrem Canalp, düzenlenen törenin ardından Edirne'den ayrıldı.

Batman Valiliğine atanan Ekrem Canalp, düzenlenen törenin ardından Edirne'den ayrıldı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Vedalaşma sırasında Vali Canalp'in gözlerinin dolduğu görülürken, Ayten Canalp gözyaşlarını tutamadı.

Motosikletçiler konvoyla uğurladı

Edirne'deki motosiklet kulüplerinin üyeleri, motosikletleriyle geldikleri törende, Vali Canalp'e kente kazandırdığı motor sporları ve kamp karavan merkezi için pankartla teşekkür etti.

Vedalaşmaların ardından tören mangasını selamlayan Canalp, daha sonra törene katılanlara "Hepiniz Allah'a emanet olun, hakkımız sizlere helal ediyorum, hakkınız helal edin." diyerek valilikten ayrıldı.

Vali Canalp'in makam aracına, motosikletli yunus timleri ve motosikletçiler kent çıkışına kadar eşlik etti.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title