Batman Valisi Ekrem Canalp, Yücebağ beldesini ziyaret etti - Haberler

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesinin Yücebağ beldesini ziyaret etti.

Vali Canalp, beldede Sason Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil tarafından karşılandı.

Beldede yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Mete'den bilgi alan Canalp'a Yücebağ Belediyesinde de ilçe ile ilgili bilgi verildi.

Vali Canalp, daha sonra Yücebağ Karakol Komutanlığını ziyaret etti.