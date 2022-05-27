Batman Valisi Ekrem Canalp, Yücebağ beldesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, Yücebağ beldesini ziyaret etti

AA - Metin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Batman Valisi Ekrem Canalp, Yücebağ beldesini ziyaret etti

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesinin Yücebağ beldesini ziyaret etti.

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesinin Yücebağ beldesini ziyaret etti.

Vali Canalp, beldede Sason Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Yücebağ Belediye Başkanı Abdullah Bil tarafından karşılandı.

Beldede yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Mete'den bilgi alan Canalp'a Yücebağ Belediyesinde de ilçe ile ilgili bilgi verildi.

Vali Canalp, daha sonra Yücebağ Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

AA / Metin Özmen - Güncel

Ekrem Canalp, Yücebağ, Batman, Sason, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title