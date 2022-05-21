Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason'u ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason'u ziyaret etti

AA - Metin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason'u ziyaret etti

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesini ziyaret etti.

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesini ziyaret etti.

Vali Canalp, Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve ilçe yöneticileri tarafından karşılandı.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Mete'den bilgi alan Canalp, Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda ilçe yöneticilerinden brifing aldı.

Vali Canalp, daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

AA / Metin Özmen - Güncel

Ekrem Canalp, Hisarcık, Batman, Sason, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title