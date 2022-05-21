Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason'u ziyaret etti - Haberler

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason'u ziyaret etti
AA - Metin Özmen - Güncel
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Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesini ziyaret etti.
Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Sason ilçesini ziyaret etti.
Vali Canalp, Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz ve ilçe yöneticileri tarafından karşılandı.
İlçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Mete'den bilgi alan Canalp, Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda ilçe yöneticilerinden brifing aldı.
Vali Canalp, daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
AA / Metin Özmen - Güncel