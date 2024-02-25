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Batman Valisi Ekrem Canalp, kış sporlarının yapılabileceği yerlerin tespiti için inceleme yaptı

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde kış sporlarının yapılabileceği yerlerin tespiti için inceleme yaptı. İlçede yapılan incelemenin ardından komisyonun benzer yerlerde bulunan kış spor tesislerini incelemesi ve alternatif yer arayışına devam etmesi kararlaştırıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, kış sporlarının yapılabileceği yerlerin tespiti için Sason ilçesinde inceleme yaptı.

Sason Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Canalp, beraberinde Sason Kaymakamı Murat Mete, Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonundan uzmanlarla, ilçede kış sporlarının yapılabileceği yerlerin tespiti için Sultana Dağı'nda incelemelerde bulundu.

Alanda yapılan incelemenin ardından İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm müdürlüklerinden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan komisyonun Türkiye'de benzer özellikteki yerlerde bulunan kış spor tesislerini incelemesi, fizibilite raporu hazırlaması ve alternatif yer arayışına devam etmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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