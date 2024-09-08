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Batman Valisi Canalp Hastaları Ziyaret Etti

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Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile birlikte İluh Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi ve onların sorun ve taleplerini dinledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, İluh Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Canalp, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Canalp ve Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Canalp Politika Güncel

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