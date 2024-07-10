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Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret etti

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Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, yaz dönemi için açılan 63 kurs hakkında bilgi aldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

Kentte 8 Aile Destek Merkezinde yaz dönemi için okuma yazma, bilgisayar, Kur'an-ı Kerim, rölyef, İngilizce, el sanatları, müzik, resim ve yüzme gibi 23 alanda 63 kurs açıldı.

Güneykent Aile Destek Merkezini ziyaret eden Vali Canalp, kursiyerlerle görüştü.

Canalp, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Beşir Arslan'dan verilen eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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