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Batman Valisi Canalp, tek şeritten duble yola dönüştürülecek yolda inceleme yaptı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman Valisi Canalp, tek şeritten duble yola dönüştürülecek yolda inceleme yaptı

Batman Valisi Ekrem Canalp, kent girişinde bulunan tek şeritten duble yola dönüştürülecek 7 kilometrelik yolu yerinde inceledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, kent girişinde bulunan tek şeritten duble yola dönüştürülecek 7 kilometrelik yolu yerinde inceledi.

Kentin Bismil mevkisi girişinde bulunan ve tek şerit olan 7 kilometrelik tek şeritli yolun duble yola dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda Karayolları Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz'da ihaleye çıkılacak.

Vali Canalp beraberinde Karayolları Diyarbakır Bölge Müdürü Savaş Bayındır ile yolda incelemelerde bulundu.

Projenin detayları ile ilgili Bayındır'dan bilgi alan Canalp, kent girişinde yapılacak duble yol projesinin Batman için kıymetli olduğunu söyledi.

Batman'ın duble yol ağında kent girişindeki 7 kilometrelik kısmın eksik kaldığını, bu proje ile bu eksikliğin de tamamlanacağını ifade eden Canalp, "Bu, Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da yakın gözetimi doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğumuz bir proje. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Bölge Müdürümüze göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Proje tamamlandığında kesintisiz ve kaliteli bir duble yolun Batman'a kazandırılacağını dile getiren Canalp, yol üstünde ikinci bir köprü ve 4 kavşak yapılacağını kaydetti.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Ekrem Canalp Diyarbakır Batman Güncel Haberler

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