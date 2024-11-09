Batman Valisi Canalp'tan Protesto Açıklamaları

Batman Valisi Ekrem Canalp, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Canalp, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, meslek hayatı boyunca her türlü protestonun sununa kadar destekçisi olduğunu, şiddet barındırmayan her türlü protestoya imkan verdiğini söyledi.

Bir protestonun şiddete dönüşmesi durumunda o protestonun demokratik hak olmaktan çıkacağını aktaran Canalp, "Protesto, şiddete dönüşüyorsa, o kentin ekonomik, sosyal hayatına, insanların huzuruna zarar vermeye başlıyorsa, burada söz konusu olan şey hak olmaktan çıkıyor." dedi.

Batman'da belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından yaşanan olaylara değinen Canalp, olaylarda zarar gören alanların olduğunu kaydetti.

Geçmişte bölgede yaşanan 6-7 Ekim olaylarını anımsatan Canalp, şöyle konuştu:

"Geçmişte bu bölge ekim olaylarını yaşamıştır. Birkaç gün süren bu olaylar sonrasında yaşanmış olan o etkiyi biz bugün dahi buranın ekonomik hayatında, sosyolojisinde hissetmeye devam ediyoruz. Bize son 5 günde yaşatılmaya çalışılan şey aslında tarihi tekrarlama çabasıydı. Biz buna müsaade etmedik. Biz devlet olarak müsaade etmedik ama buradan net bir şekilde söylüyorum. Batman halkı da buna müsaade etmedi. Dolayısıyla da böyle bir hedefi olan insanlar da bu hedeflerine ulaşamadılar."

Vali Canalp, 5 günde kentte meydana gelen olaylarda 121 otobüs durağı, 26 halk otobüsü, ekmek dağıtım büfesi, parklardaki çocuk oyun grupları, engelli şarj istasyonu, çöp konteynerleri, paket ve kaldırım taşları, aydınlatma direklerine zarar verildiğini bildirdi.