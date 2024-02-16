Batman Valisi Canalp, kütüphane temel atma törenine katıldı Açıklaması

Batman'da Bayındır Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla belediye tarafından inşa edilecek kütüphanenin temeli, Vali Ekrem Canalp'in katıldığı törenle atıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp, törende yaptığı konuşmada, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına giren "Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi"nin önemine işaret etti.

Washington eyaletinin Seattle şehrinin merkezinde yer alan, 11 katlı ve 56 metre yükseklikte cam ile çelikten inşa edilen "Seattle Merkez Kütüphanesi"ne değinen Canalp, "Seattle modelinin öngörmüş olduğu husus, kentlerin merkezi konumunda olan yerlerde büyük bir kütüphane yapmak ki; bizdeki karşılığı Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesidir. Batman kütüphanecilikte de Türkiye'ye model olacak." dedi.

Canalp, amaçlarının kenti bir çember gibi kütüphaneler ağıyla kuşatmak olduğunu ifade ederek, buradaki amacın kütüphaneye erişimi kolaylaştırmak ve kaliteli bir kütüphanecilik hizmetini insanların hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise kentte önemli bir hizmetin hayata geçirileceğini anlatarak, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin geçen yıl 1 milyon 654 bin 852 kişiyi ağırladığını aktardı.

İlde çocukların geleceği için birçok alanda yatırımlar hayata geçirerek atılım yaptıklarını vurgulayan Nasıroğlu, temeli atılan kütüphanenin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin temeli atıldı.

Törene, bazı kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.