Batman Valisi Canalp, Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp, mesajda, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güvenliğin sağlanması, yüksek bir vazife şuuruyla görev yapan Türk Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Jandarma teşkilatının, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak ettiğini bildiren Canalp, jandarmanın hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu aktardı.

Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz jandarma teşkilatımızın gece gündüz demeden terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar geniş bir alanda görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinç ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, vatan sevgisi ve millet aşkıyla yürütülen mücadele sırasında şehit olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren her kademedeki jandarma personelimize aileleriyle birlikte esenlikler diliyorum."