Batman Valisi Canalp, Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle buluştu

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vali Canalp, mahalle sakinleri ile konuşarak sıkıntı ve önerilerini dinledi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Mahalle Buluşmaları programı kapsamında Bahçelievler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile Kudret Cami Taziyeevinde düzenlenen programa katılan Vali Canalp, mahalle sakinleri ile konuşarak sıkıntı ve önerilerini dinledi.

Vali Canalp, Mahalle Buluşmaları'nın topluma ulaşmanın en güzel yollarından bir olduğunu belirtti.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını kendi ağızlarından dinleyerek çözüme kavuşturma fırsatı bulduklarını kaydeden Canalp, "Mahalle buluşmalarımıza bu şekilde devam edeceğiz." dedi.