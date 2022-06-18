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Batman Valisi Canalp Babalar Günü'nü kutladı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman Valisi Canalp Babalar Günü'nü kutladı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında baba olmanın mutluluğu ve gururunu yaşayan tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'ü kutladı.

Babaların hayatı boyunca çalışıp kazanarak elde ettiği birikimi ve zamanını seve seve çocuklarına mutlu bir gelecek kurmak için geçirdiğini belirten Canalp, ömür boyunca çocuklarına kol kanat geren babaların, sadece özel günlerde değil her zaman sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak ettiğini aktardı.???????

Vali Canalp, "Her zaman sevgi ve desteğini üzerimizden esirgemeyen, güven duygusunun vücut bulmuş hali olan babalarımız, hepimizin hayatında belki de en önemli figür. Aile içindeki düzen ve huzurun yanında, yaslandığımızda devrilmeyen dev bir çınar gibi gücü de temsil etmekte." ifadelerini kullanan Canalp, bundan dolayı tüm babaların birer kahraman olduğunu kaydetti.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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