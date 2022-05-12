Batman Valiliğine atanan Canalp öğrencilerle fidan dikti

EDİRNE (AA) - Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, öğrencilerle fidan dikti.

Trafik Haftası kapsamında Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Vali Canalp de katıldı.

Öğrencilerle sohbet edip fidan diken Canalp, burada yaptığı konuşmada, nefes alabilmek için ağaç dikilmesi gerektiğini söyledi.

Var olan bitki örtüsünün korunması gerektiğini belirten Canalp, "Edirne'de geçen 3 yıl içerisinde 3 milyon fidan diktik. 3 milyon fidan toprakla buluştu. Her yıl her Edirneli için ortalama 10 fidan dikilmiş olduğunu düşünün. Orman ve ağaç varlığımızı sürekli artıran bir iliz ve ülkeyiz." dedi.

" Batman'da beni hem Valilik hem de Belediye Başkan Vekilliği görevim bekliyor"

Bir gazetecinin Valiler Kararnamesiyle yeni bir kente atanması kararıyla ilgili sorusuna Canalp, "Dün çıkmış olan kararname ile beraber Edirne'deki 3,5 yıllık görevim sona ermiş oluyor. Bundan sonra Batman Valisi olarak atandım. Batman'da beni hem Valilik hem de Belediye Başkan Vekilliği görevim bekliyor. Edirne benim için valilik olarak bir ilkti, valilik heyecanlarımı ilk Edirne'de yaşadım. Oradaki dostlarımız ve arkadaşlarımızla irtibatı hiç koparmadım. Edirne ilk valilik yaptığım ilidir. Edirne'den de bağımı, irtibatımı dostlarımla arkadaşlarımla asla koparmayacağım. Ben aynı zamanda Edirne'nin fahri hemşerisiyim ve bir Edineli olarak geleceğim artık kente." diye yanıt verdi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Canalp veda ziyaretlerine başladı

Bu arada Canalp, veda ziyaretlerine başladı.

Vali Canalp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

Çakmak, Vali Canalp'e görevinde başarı diledi.

Ziyarette Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal ve Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü de yer aldı.