Batman Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenlere idari para cezası uygulanacak

Batman Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenlere idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların her an ulaşabilmesi için ücretsiz olan 112 Acil Çağrı Merkezini, asılsız ihbarlarla hat yoğunluğu oluşturanların can ve mal kaybı riski yaşamasına neden olduğu belirtildi.

Emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi acil yardım hizmeti veren kurumları ilgilendiren konularda 7/24 acil çağrı hizmeti veren merkezin acil olmayan aramalarla meşgul edilmemesinin hayati önem taşıdığı aktarılan açıklamada, "Acil olmayan aramalarla gerçek ihtiyaç sahibine engel olunmakta, zaman zaman kişilerin hayatını kaybetmesine ve sakat kalmasına yol açabilmektedir." denildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılı ocak-mayıs döneminde 347 bin 702 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların sadece yüzde 18.52 oranındaki 64 bin 390'i vakaya dönüşmüş, yüzde 81.48 oranındaki 283 bin 312 çağrı da asılsız çağrı olarak kayıtlara girmiştir. Bu çağrıların içerisinde acil olmayan aramalar, asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğalgaz firmalarını ilgilendiren konular, sürekli sessiz çağrı bırakma, argolu konuşmalar gibi gereksiz aramalar yer almaktadır."

Asılsız ihbarlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz meşgul edenlere idari para cezası uygulanacağı kaydedilen açıklamada, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar ve gereksiz aramalarla meşgul eden kişilere 1980, ikinci defa arama durumunda 3 bin 960 lira idari para cezası uygulanacağı aktarıldı.