Batman Üniversitesinde Siber Koza İnovasyon Merkezi ve Laboratuvarı Açıldı

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde kurulan Siber Koza İnovasyon Merkezi ve Laboratuvarı, gençlere siber bilişim, siber güvenlik ve yapay zeka teknolojileri alanında eğitim imkanı sunuyor. Merkezde öğrencilere yazılım, kodlama, mobil uygulamalar ve yapay zeka teknolojileri gibi konularda eğitim veriliyor. Eğitimlerin büyük bir kısmı Siber Koza Siber Güvenlik ve Savunma Sanayi AŞ tarafından sağlanıyor ve başarılı olan öğrencilere iş imkanı sunulacak.

Batman Üniversitesinde okuyan gençler, kampüste kurulan Siber Koza İnovasyon Merkezi ve Laboratuvarında siber bilişim, siber güvenlik ve yapay zeka teknolojileri alanında eğitim görüyor.

Batman Üniversitesinin Batı Raman Kampüsünde Siber Koza Siber Güvenlik ve Savunma Sanayi AŞ işbirliğiyle iki ay önce hizmete açılan Siber Koza İnovasyon Merkezi ve Laboratuvarında eğitimler başladı.

Merkez ve laboratuvarda üniversite öğrencisi gençlere yazılım, kodlama, siber güvenlik, mobil uygulamalar, yapay zeka teknolojileri alanında eğitim veriliyor.

Eğitimlerin büyük bölümü Siber Koza Siber Güvenlik ve Savunma Sanayi AŞ tarafından veriliyor. İlk bir yılda öğrencilere bilişim alanında temel eğitimler verilecek. Temel eğitimlerden sonra proje bazlı çalışmalar yapılacak. Çalışmalarda başarı sağlayan öğrencilere ise iş olanağı sağlanacak.

40'a yakın öğrenci eğitime devam ederken, başvurular devam ediyor.

"Siber güvenlik artık hayatın her alanında önemli"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, öğrencilere gelecek yüzyılın favori mesleklerinden olacak siber bilişim, siber güvenlik ve yapay zeka teknoloji alanında çalışma ortamı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"Merkezimiz tüm öğrencilerimize açık ancak özellikle bilişim, bilgisayar mühendisliği, iletişim, elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerimizin gelip istifade edebilecekleri bir alan. Burada öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirip Türkiye'nin yeni yüzyılı için Türkiye'nin siber ordusuna yeni neferler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Siber güvenlik artık hayatın her alanında önemli. Siber güvenlik önümüzdeki zaman diliminde büyük bir iş kolu olacak. Şimdiden bu istihdam ordusuna Batman Üniversitesinde okuyan öğrencilerimizi de yetiştirmek istiyoruz."

Siber Koza İnovasyon Merkezi ve Laboratuvarında eğitim gören öğrencilerden Onur Türk, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuduğunu, merkezde de geleceğe yönelik büyük projeler üzerine çalıştıklarını söyledi.

Merkezin kendilerine büyük avantajlar sağladığını anlatan Türk, "Amacımız katma değeri yüksek iş fikirleriyle ülkemize katkıda bulunmak. Arkadaşlarımızla burada fikir alışverişlerinde bulunuyoruz, projeler üzerine çalışıyoruz. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz." dedi.

Ahmet Demirdağ da yazılım alanında çalışmalar yaptığını, merkezde verilen eğitimlerle de yazılım alanında kendisini daha da geliştirmek istediğini belirtti.

Mobil uygulamalara yoğunlaştığını dile getiren Demirdağ, Siber Koza İnovasyon Merkezi ve Laboratuvarının açılmasında emeğe geçenlere teşekkür etti.