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Batman Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Batman Üniversitesinde mezuniyet sevinci yaşandı.

Batman Üniversitesinde mezuniyet sevinci yaşandı.

Batman Üniversitesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayıp mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Batı Raman Kampüsünde düzenlenen törende konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

İnsanlığın teknolojinin hızla büyüdüğü bir çağda olduğunu belirten Demir, "Bu gelişmelere ayak uydurmak ve çağın gereklerini yerine getirebilmek için bilgili olmak çok önemli bir ölçütten enerji kaynaklarına sahip olan ülkemiz için de büyük bir ihtiyaçtır. İşte bu yüzden Batman Üniversitesi 'Bilgiyi enerjiye dönüştüren üniversite' misyonundan hareketle yeni bir vizyon belirlemiştir. Bu yeni vizyonun en önemli ayağını bilgiyle donatılmış ve enerjileri yüksek siz gençlerimiz oluşturmaktanız." dedi.

"Geleceğimizi emanet ettiğimiz, umutlarımızı bağladığımız, büyük yatırımlar yaptığımız siz sevgili gençlerimizin hayatın sorumlulukları ile tanışacağınız bu yeni dönemde yaşam boyu öğrenme ilkesinden uzaklaşmadan sürekli çalışarak, yeni bilgiler edinerek ülkesine, milletine, devletine faydalı bireyler olmak yolunda devam edeceğinizi temenni ediyorum." diyen Demir, öğrencilere gelecek yaşantılarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Batman Valisi Ekrem Canalp, üniversiteyi birincilikle bitiren İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Mihrican Erden'e plaket ve başarı belgesi verdi.

Okul birincisinin mezuniyet kütüğüne ismini çakması ve mezuniyet marşının okunmasının ardından keplerin atılmasıyla tören sona erdi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Üniversitesi İdris Demir Batman Güncel Haberler

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