Batman Üniversitesi Türkiye'de ilk kez düzenlenecek IEEE GEC2022 Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Batman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde 26-29 Ekim 2022 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirilecek konferans, alanında önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları ve araştırma uzmanlarını, iş adamlarını, sektör ve devlet yetkililerini bir araya getirerek ilgili deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşmayı; araştırmacılar, uygulayıcılar ve eğitimciler için en son yenilikleri, trendleri, enerji sistemleri alanlarında karşılaşılan pratik zorlukları, benimsenen çözümleri sunmak ve tartışmak için disiplinler arası bir platform sağlamayı amaçlıyor.

KATILIMCILAR İÇİN DE BÜYÜK FIRSAT

Dünya çapında enerji alanında yapılan çalışmaların, patent ve yeniliklerin uluslararası katılımcılar tarafından ele alınıp değerlendirileceği konferansta, araştırmacıların ve kuruluşların yapmış oldukları bilimsel ve akademik çalışmalar, en üst kuruluş olan Web of Science (WOS) tarafından indeksleniyor. Batman Üniversitesi'nin enerji alanında ihtisaslaşmasında büyük bir adım olmakla birlikte üniversiteyi devler ligine taşıyacak konferansın çıktılarının, WOS'ta indekslenmesi ile birlikte konferans katılımcılarına büyük bir fırsat sunulmuş olacak.

DEMİR: BU KONFERANSA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Dünya çapında tanınırlığı olan bu büyük konferansa ev sahipliği yapacak olmaktan onur duyduklarını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji iletim ve dağıtımı, elektrikli makineler, güç sistemleri ve benzeri konularda çalışan bilim insanlarına bulgularını paylaşmaları ve dünyanın her yerinden katılımcılarla ağ kurmaları için büyük bir fırsat sunan konferansa, tüm yazarların araştırma özetlerini, bildirilerini ve e-posterlerini göndererek katkıda bulunmaya davet ettiklerini söyledi.