Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir köy okulunda öğrencilerle buluştu

Güncelleme:
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Gercüş ilçesinde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Demir, üniversitenin "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Üniversite-Köy Buluşmaları" çerçevesinde Seki İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Demir, eğitimin bireysel ve toplumsal kalkınmadaki rolüne değinerek, öğrenmenin yaşam boyunca devam ettiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere, "Çizgi Bilim Aziz Sancar" adlı kitap hediye edildi.

Programa, Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Umit Dursun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, köy muhtarı Cevat Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve köy sakinleri katıldı.

Program kapsamında köydeki şehitlik de ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
