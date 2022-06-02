Batman Üniversitesi imzaladığı protokolleri hayata geçiriyor - Haberler

24 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında proje kapsamında yapılan eğitimler, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü ve Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı uzman personeli tarafından Batman Üniversitesi kadın personel ve öğrencilerine, kişisel güvenlik becerilerinin geliştirilmesine ve KADES uygulamasına (6284 sayılı kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES uygulaması konusunda) yönelik eğitimler verilirken Batman Üniversitesi akademisyenleri tarafından da Batman ilinde görev yapan jandarma personelinin mesleki gelişimlerinin artırılmasına, mesleki kalite hizmetlerinin yükseltilmesine, psikolojik, sosyal ve iletişim yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verildi.

Başarıyla tamamlanan eğitimlerin ardından ilimizdeki jandarma personelinin proje süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi iş ortam ve uygulamalarında kullanmaları amaçlanırken Batman Üniversitesi kadın öğrencileri ve personelinin ise kişisel korunma ve güvenlik anlamında edindikleri bilgi ve beceriler ile toplumsal yaşamda kadınlara yönelik tehditlere karşı daha hazırlıklı hale gelmeleri, kendi güvenliklerini sağlamaya yönelik kişisel tedbirleri hayata geçirebilmeleri hedefleniyor.

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