Batman Umut Kervanı Derneği, 25 ülkede kurban eti dağıtacak - Haberler

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Batman Umut Kervanı Derneği, 25 ülkede kurban eti dağıtacak

AA - Fahrettin Turğut - Güncel
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Batman Umut Kervanı Derneği, 25 ülkede kurban eti dağıtacak

Batman Umut Kervanı Derneği, kurban bayramında 25 ülkede et dağıtacak.

Batman Umut Kervanı Derneği, kurban bayramında 25 ülkede et dağıtacak.

Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, yaptığı açıklamda, 'kurbanınız umut olsun' temasıyla 2022 yılı kurban çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Güzel, kurban ibadetini yerine getiren hayırseverler ile yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında bir köprü olduklarını ifade ederek, toplumda dayanışma, yardımlaşma ve kardeşliği güçlendirecek çalışmaları, ibadet bilinciyle yaptıklarını dile getirdi.

Yurt içi kurban hisse bedelinin 2 bin 250 liradan, yurt dışı kurban hisse bedelinin ise 75 avrodan başladığını aktaran Güzel, şöyle konuştu:

"Başta Batman olmak üzere dünyanın 25 ayrı ülkesinde kurban eti dağıtımı için altyapı hazırlıklarımızı tamamladık. Batman Umut Kervanı olarak, hayırseverlerin vekaletleri doğrultusunda, kurbanlıkların temininden hijyen ortamda kesimine, paketlenip yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar, bütün süreçleriyle yardımcı olamaya hazırız."

AA / Fahrettin Turğut - Güncel

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