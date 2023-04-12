Batman Sason'da Yağış Nedeniyle Heyelan: Yol Ulaşıma Kapandı

Derince köyü Gençler mezrası yolunda yaşanan heyelan, Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı. Heyelan nedeniyle öğrenciler okula gidemedi.

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, Derince köyü Gençler mezrasının yolunda heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Sason'da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Derince köyünün Gençler mezrası yolunda gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, mezranın köy ile ulaşımını sağlayan yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Mezrada yaşayan Ahmet Emre, heyelan nedeniyle öğrencilerin okula gidemediğini ifade ederek, 'Gece saatlerinde köyümüzün yolunda heyelan oluştu. Servisler yol kapandığı için gidemedi. İş makineleri ile yolumuz tekrar ulaşıma açıldı, teşekkür ediyoruz' dedi. (DHA)