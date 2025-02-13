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Batman Sason'da Kar Nedeniyle Yoldan Çıkan Minibüs Kurtarıldı

Batman Sason'da Kar Nedeniyle Yoldan Çıkan Minibüs Kurtarıldı
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Kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan Sason Belediyesine ait minibüs, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yoldan çıkan minibüs ekiplerce kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çalışlar köyüne cenaze bırakan Sason Belediyesine ait minibüs dönüşe geçtiği sırada kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Yol kenarında asılı kalan araç İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
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