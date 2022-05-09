SPOR Batman Petrolspor şampiyonluğu Hande Yener konseriyle kutladı

Batman Petrolspor şampiyonluğu Hande Yener konseriyle kutladı

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA) - Batman'da 16 yıl önce 3'üncü Lig'e düşen ve 26 yıldır da şampiyonluk görmeyen Petrolspor'un şampiyonluğu Hande Yener'in verdiği ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı konserle kutlandı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 74 puanlı Batman Petrolspor, en yakın rakibine 11 puan fark atarak 26 yıl sonra şampiyon oldu. Yıllar süren 2'nci Lig hasreti bu şampiyonlukla sona ererken, Batman'da sevinç gösterileri düzenlendi. En son 1996-97 futbol sezonunda 3.'üncü Lig'de şampiyon olan ve 16 yıl önce de 2'nci Lig'e düşen Petrolspor, yıllar sonra bir üst lige çıkmanın sevincini yaşadı. Şampiyonluk kutlamaları ve kentin il oluşunun 32'nci yılı, fuar alanında Hande Yener'in verdiği ve yaklaşık 50 bin taraftarın katılıyla kutlandı. Konser öncesi futbolcular tek tek sahneye çağrılarak taraftarları selamladı ve şampiyonluk kupası bir kez daha kaldırıldı. Batman Belediyesi'nin organize ettiği konsere Vali Hulusi Şahin de katıldı.

Havai fişek gösterileri ve Batman'a dair nostalji sunumunun yapıldığı etkinlikler ilgi gördü. Öte yandan Batman Petrolsporlu golcü Aykut Çift, 26 golle sadece 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta değil bu bu sezon Süper Lig dahil tüm profesyonel liglerde en fazla gol atan golcü unvanını aldı.

Öte yandan düzenlenen konserde Batman Valisi Hulusi Şahin, Hande Yener'e 72 numaralı Petrolspor forması hediye etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel