Batman Özlü Sözleri

Erzurum'da bahçe duvarına tırmanarak Emniyet Müdürlüğü'ne girmeye çalışırken yakalanan iki kardeş gözaltına alındı. Olayın detayları ve soruşturma devam ediyor.

ERZURUM İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe duvarına tırmanan kişi, polisi alarma geçirdi. Nöbetçi polisin müdahalesiyle kaçan şüpheli ile yanındaki kardeşi polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli nöbetçi polisler, bahçe duvarına tırmanan kişiyi fark edip, müdahale etti. Bunun üzerine şüpheli kaçtı. 34 GK 3320 plakalı hafif ticari araca binen şüpheli, yanındaki kişiyle bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, PTS kayıtlarından aracın en son Sanayi semtinde görüldüğünü belirledi. Kısa süre sonra araç Emniyet Müdürlüğü yakınındaki Mandıra Sokak'ta park halinde bulundu.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla şüphelilerden H.Ç. (33), aynı sokakta 10 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede gözaltına alındı. Ekip otosuna götürülen şüpheli, gazetecinin, "Emniyete niye girmeye çalıştın" sorusuna "Ben girmeye çalışmadım, sadece bir emanet koymuştum duvarın üstüne cevabını verdi.Yapılan araştırmada diğer şüphelinin de H.Ç.'nin kardeşi A.Ç. (29) olduğu tespit edildi. A.Ç. de gittiği camide sivil polisler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen kardeşlerin aracında yapılan aramada inşaat malzemeleri ile iş kıyafetleri bulundu.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

